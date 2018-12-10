Средняя зарплата в Петербурге превысила 57 тыс. рублей - Смольный

10.12.18 14:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге составляет 57,3 тыс. рублей, а минимальная зарплата на треть превышает прожиточный минимум, сообщила пресс-служба городского комитета по труду и занятости в понедельник.

"Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге на 2019 год повысилась до 18 тыс. рублей. При этом прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Санкт-Петербурге во II квартале 2018 года, составил 12 тыс. рублей. Таким образом, минимальная заработная плата превышает прожиточный минимум на 33%", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным комитета, средняя номинальная зарплата в сентябре 2018 года составила 57,3 тыс. рублей - на 8,8% больше, чем в сентябре 2017 года. Реальная средняя начисленная зарплата с поправкой на инфляцию составила 105,5% к уровню прошлого года.

С начала года в городскую службу занятости обратились 113 тыс. человек, более половины из них были трудоустроено. Чаще всего искали работу в Приморском, Калининском, Невском и Выборгском районах.

По данным Росстата за III квартал 2018 года, уровень безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в Петербурге составил 1,4% от численности рабочей силы. Уровень регистрируемой безработицы на конце октября составил 0,3%.