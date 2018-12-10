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10.12.18 14:37
Иркутская область отправила 1,5 тыс. тонн угля в поселок Янгель, где ввели ЧС из-за отсутствия запаса топлива
"Поселковая власть ввела режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона в связи с отсутствием сформированного запаса топлива на котельной Янгеля", - говорится в сообщении.
Режим ЧС в Янгеле сняли вечером в пятницу, когда стало известно о выделении угля.
"Первые 10 вагонов с топливом уже отгружены и подойдут в поселок к концу недели", - уточняется в сообщении.
В начале отопительного сезона котельной Янгеля уже выделяли 1 тыс. тонн угля из областного запаса.
"Местная власть не прилагает достаточных усилий для взыскания долгов с населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы, не мобилизует производителей тепла на получение экономически обоснованного тарифа, после чего можно заявлять о потребности в субсидиях из областного бюджета", - сказано в пресс-релизе.
Морозы в районе опускаются ночью ниже минус 20 градусов С.
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