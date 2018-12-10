Иркутская область отправила 1,5 тыс. тонн угля в поселок Янгель, где ввели ЧС из-за отсутствия запаса топлива

10.12.18 14:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Из аварийно-технического запаса Иркутской области выделено 1,5 тыс. тонн угля котельной поселка Янгель в Нижнеилимском районе, где в пятницу был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Поселковая власть ввела режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона в связи с отсутствием сформированного запаса топлива на котельной Янгеля", - говорится в сообщении.

Режим ЧС в Янгеле сняли вечером в пятницу, когда стало известно о выделении угля.

"Первые 10 вагонов с топливом уже отгружены и подойдут в поселок к концу недели", - уточняется в сообщении.

В начале отопительного сезона котельной Янгеля уже выделяли 1 тыс. тонн угля из областного запаса.

"Местная власть не прилагает достаточных усилий для взыскания долгов с населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы, не мобилизует производителей тепла на получение экономически обоснованного тарифа, после чего можно заявлять о потребности в субсидиях из областного бюджета", - сказано в пресс-релизе.

Морозы в районе опускаются ночью ниже минус 20 градусов С.