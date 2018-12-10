Единую диспетчерскую "скорой" создадут в Калужской области

10.12.18 14:58

© РИА Новости. Александр Алпаткин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Все автомобили скорой помощи будут подчиняться единой диспетчерской службе, создаваемой в Калужской области, на базе каждого будущего межрайонного медицинского центра создадут станцию "скорой", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Это будет способствовать сокращению времени прибытия к пациентам, более рациональному использованию транспорта и сокращению расходов на ГСМ", - подчеркивается в сообщении.

Также в регионе закупят новый транспорт для "скорой".

Реорганизация центральных районных больниц в межрайонные медцентры в Калужской области закончится к середине следующего года и пройдет в два этапа.

На начальном этапе, который продлится до конца первого квартала, центральные районные больницы объединят.

На втором этапе сократит административных работников и оптимизируют маршрутизацию оказания помощи. Коек в дневном и круглосуточном стационаре не станет меньше.

"Каждый калужанин должен почувствовать на себе, что медицинская помощь стала лучше. Для этого межрайонные центральные больницы должны быть укомплектованы подготовленными и ответственными специалистами и, в первую очередь, руководителями", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Анатолия Артамонова.

Пациентов в больницы будут доставлять с помощью специальных медицинских автобусов.

Как сообщалось ранее, проблему нехватки узких врачей-специалистов в Калужской области планируется решить с помощью реорганизации сети центральных районных больниц.

Вместо этой сети будут созданы шесть крупных межрайонных медицинских объединений. Больных при этом можно будет перенаправлять из одного лечебного заведения в другое.

Все больницы будут работать в полном объеме, но объединение позволит эффективнее организовать работу врачей, лабораторий и диагностических комплексов, рационально перераспределить материально-технические средства, а также сократить расходы на содержание административного аппарата.

При этом в лечебных учреждениях освободятся помещения, в которых будут организовывать социальную помощь населению, в том числе создавать палаты сестринского ухода и паллиативной помощи.

В настоящее время первую помощь жителям районов оказывают 24 центральные районные больницы и 356 фельдшерско-акушерских пунктов.