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10.12.18 14:58
Единую диспетчерскую "скорой" создадут в Калужской области
"Это будет способствовать сокращению времени прибытия к пациентам, более рациональному использованию транспорта и сокращению расходов на ГСМ", - подчеркивается в сообщении.
Также в регионе закупят новый транспорт для "скорой".
Реорганизация центральных районных больниц в межрайонные медцентры в Калужской области закончится к середине следующего года и пройдет в два этапа.
На начальном этапе, который продлится до конца первого квартала, центральные районные больницы объединят.
На втором этапе сократит административных работников и оптимизируют маршрутизацию оказания помощи. Коек в дневном и круглосуточном стационаре не станет меньше.
"Каждый калужанин должен почувствовать на себе, что медицинская помощь стала лучше. Для этого межрайонные центральные больницы должны быть укомплектованы подготовленными и ответственными специалистами и, в первую очередь, руководителями", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Анатолия Артамонова.
Пациентов в больницы будут доставлять с помощью специальных медицинских автобусов.
Как сообщалось ранее, проблему нехватки узких врачей-специалистов в Калужской области планируется решить с помощью реорганизации сети центральных районных больниц.
Вместо этой сети будут созданы шесть крупных межрайонных медицинских объединений. Больных при этом можно будет перенаправлять из одного лечебного заведения в другое.
Все больницы будут работать в полном объеме, но объединение позволит эффективнее организовать работу врачей, лабораторий и диагностических комплексов, рационально перераспределить материально-технические средства, а также сократить расходы на содержание административного аппарата.
При этом в лечебных учреждениях освободятся помещения, в которых будут организовывать социальную помощь населению, в том числе создавать палаты сестринского ухода и паллиативной помощи.
В настоящее время первую помощь жителям районов оказывают 24 центральные районные больницы и 356 фельдшерско-акушерских пунктов.
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