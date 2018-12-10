Пригрозили выходом: США дали России 2 месяца на исполнение ДРСМД
  
В честь великих: в России выбрали имена крупным аэропортам
   
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
10.12.18 14:58

Единую диспетчерскую "скорой" создадут в Калужской области

© РИА Новости. Александр Алпаткин
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Все автомобили скорой помощи будут подчиняться единой диспетчерской службе, создаваемой в Калужской области, на базе каждого будущего межрайонного медицинского центра создадут станцию "скорой", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Это будет способствовать сокращению времени прибытия к пациентам, более рациональному использованию транспорта и сокращению расходов на ГСМ", - подчеркивается в сообщении.

Также в регионе закупят новый транспорт для "скорой".

Реорганизация центральных районных больниц в межрайонные медцентры в Калужской области закончится к середине следующего года и пройдет в два этапа.

На начальном этапе, который продлится до конца первого квартала, центральные районные больницы объединят.

На втором этапе сократит административных работников и оптимизируют маршрутизацию оказания помощи. Коек в дневном и круглосуточном стационаре не станет меньше.

"Каждый калужанин должен почувствовать на себе, что медицинская помощь стала лучше. Для этого межрайонные центральные больницы должны быть укомплектованы подготовленными и ответственными специалистами и, в первую очередь, руководителями", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Анатолия Артамонова.

Пациентов в больницы будут доставлять с помощью специальных медицинских автобусов.

Как сообщалось ранее, проблему нехватки узких врачей-специалистов в Калужской области планируется решить с помощью реорганизации сети центральных районных больниц.

Вместо этой сети будут созданы шесть крупных межрайонных медицинских объединений. Больных при этом можно будет перенаправлять из одного лечебного заведения в другое.

Все больницы будут работать в полном объеме, но объединение позволит эффективнее организовать работу врачей, лабораторий и диагностических комплексов, рационально перераспределить материально-технические средства, а также сократить расходы на содержание административного аппарата.

При этом в лечебных учреждениях освободятся помещения, в которых будут организовывать социальную помощь населению, в том числе создавать палаты сестринского ухода и паллиативной помощи.

В настоящее время первую помощь жителям районов оказывают 24 центральные районные больницы и 356 фельдшерско-акушерских пунктов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.12.18 12:31
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столицпе из-за гололеда
.
  10.12.18 12:23
Снежный покров вырос в столице до 17 см
.
  10.12.18 12:11
Международный рождественский фестиваль пройдет в Москве 11-17 декабря
.
  10.12.18 11:54
Прощание с Людмилой Алексеевой состоится во вторник в ЦДЖ
.
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket