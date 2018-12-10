Калужанин арестован за финансовую поддержку ИГИЛ

10.12.18 15:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Житель Калуги задержан за содействие террористической деятельности, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

"Указанное лицо, стремясь получить сведения о способах предоставления денежных средств для нужд террористических формирований, вступило через сеть интернет в переписку с представителями международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в России)", - говорится в сообщении.

Калужанин перевел деньги на указанные счета, после чего был задержан. Он заключен под стражу.