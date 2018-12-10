В список жизненно важных лекарств добавлено еще 36 препаратов - Медведев

10.12.18 15:34

© РИА Новости. Денис Абрамов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о расширении списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) еще на 36 препаратов.

"Я вот недавно, когда интервью давал в СМИ по итогам года, как раз рассказывал о перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов, который у нас насчитывал 699 позиций, и сказал, что в ближайшее время мы его расширим", - заявил он в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

"Хочу сообщить о том, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций", - добавил премьер.

По словам Д.Медведева, в перечень будут включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Соответственно, в список лекарств для отдельных категорий граждан вошли еще 30 наименований, при этом одно лекарство включено в перечень дорогостоящих.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, постановлением утверждается не только перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов на 2019 год, но и утверждаются еще три перечня: перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения больных высокозатратными нозологиями, перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебной комиссии, и минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

"Как уже сказала, 12 онкологических препаратов туда добавлено новых, 3 препарата при сердечно-сосудистых заболеваниях", - добавила вице-премьер.

Она также отметила, что новый перечень и предложения, которые теперь подписаны в качестве нормативного документа, входят в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи в полном объеме. Вопрос обсужден с профессиональным медицинским сообществом, и в том числе по их предложениям лекарственные препараты включены в новый перечень.