Астраханская область в 2018 году увеличила на 20% урожай овощей и бахчевых

10.12.18 15:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Астраханские аграрии в текущем году собрали почти 2 млн тонн овощебахчевой продукции и картофеля, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил и.о. председателя правительства региона Расул Султанов во время отчета на заседании кабинета министров области в понедельник.

"Астраханские аграрии собрали почти 2 млн тонн овощебахчевой продукции и картофеля - это на 20% больше, чем в прошлом году. На столько же вырос объем переработки овощного сырья, составив 287 тыс. тонн", - сказал Р.Султанов.

Он пояснил, что рост объемов переработки связан с вводом в эксплуатацию третьей очереди завода по производству томат-пасты АПК "Астраханский".

"Мы продолжаем оказывать поддержку предприятию - одобрили передачу еще шести земельных участков без проведения торгов, как особо важному инвестпроекту в рамках действующего законодательства", - добавил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что итоги работы отрасли АПК региональные власти оценивают как успешные: объем производства - свыше 43,7 млрд рублей, индекс производства - выше среднероссийского значения. Посевные площади увеличились в текущем году более чем на 8% и составили 81,6 тыс. га благодаря мелиорации. В двух районах области введены в эксплуатацию 4 овощехранилища общей емкостью 7,5 тыс. тонн.

По словам Р.Султанова, правительство Астраханской области уделяет внимание и развитию животноводства. Так, за счет грантов открывают две молочные фермы на 400 голов. Новый цех ввела в эксплуатацию птицефабрика "Владимирская" в Ахтубинском районе.

"Достижением региональных рыбоводов в 2018 году стало увеличение объемов выращивания товарных осетровых до 1,1 тыс. тонн, или в 1,9 раза к уровню 2017 года. Развивая агропромышленный сектор, мы учитываем экспортный потенциал", - сказал Р.Султанов.

По его словам, рассматривается возможность предоставления грантов на приобретение оборудования предприятиям аквакультуры, занимающимся выращиванием рыбной молоди.

Глава регионально правительства также сообщил, что в Астраханской области создаются условия для приобретения астраханцами местной продукции, ее широкого присутствия на полках магазинов и рыночных прилавках, особое место отводится розничным рынкам и ярмаркам, где реализуется 50% астраханской сельхозпродукции. За 2018 год было организовано 76 ярмарок на 5 тыс. 800 торговых мест, где астраханцы могут продавать свою продукцию без посредников.