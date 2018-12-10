Перинатальный центр, где можно будет бесплатно сделать ЭКО, открылся в Сочи

10.12.18 15:55

© РИА Новости. Кирилл Брага

10 декабря. Interfax-Russia.ru - В Сочи в понедельник торжественно открыли перинатальный центр.

"Сегодня мы открываем шестой перинатальный центр в крае (Краснодарском крае - ИФ). Сочи - это второй город по рождаемости, примерно, 8 тыс. малышей в год. Я надеюсь, что благодаря этому центру, эта цифра увеличится", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на открытии перинатального центра в Сочи.

В свою очередь, исполняющий обязанности главного врача перинатального центра Владимир Аргунов сообщил, что в новом шестиэтажном перинатальном центре Сочи, рассчитанном на 190 коек, - семь отделений.

"Впервые в Сочи открывается государственное ЭКО-отделение", - отметил В.Аргунов.

По его словам, площадь центра - 28,4 тыс. кв. м.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил агентству, что с 2014 года в Сочи растет количество новорожденных.

"Более чем на 10% увеличилось количество новорожденных за последние четыре года", - отметил градоначальник. Так, в 2014 году в Сочи родились 7777 детей, а на ноябрь текущего года - около 9 тыс.

По информации пресс-службы администрации Сочи, в 2018 году в городе-курорте также открыта новая поликлиника для жителей микрорайона Светлана, два офиса врача общей практики в селах Измайловка и Краево-Армянское. Кроме этого в конце 2018 в Сочи года завершится капитальный ремонт инфекционного отделения городской больницы №1.

Как сообщалось, возведение перинатального центра в Сочи началось в 2014 году. На его возведение потребовалось около 4 млрд рублей.