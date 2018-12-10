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10.12.18 16:40

Украина не продлила действие Договора о дружбе с РФ

© РИА Новости. Стрингер
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба главы государства.

"Непродление Договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу. Другие составляющие этой стратегии: безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности", - прокомментировал П.Порошенко.

По его словам, этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах и других международных инстанций к России как нарушителю этого договора и норм международного права.

П.Порошенко добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Народные депутаты Украины 6 декабря одобрили прекращение действия данного договора.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В законе отмечается, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Большой договор между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Президент Украины требует от Министерства иностранных дел Украины завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией, сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник.

"Будем и в дальнейшем делать выводы о полезности тех или других соглашений", - сказал П.Порошенко.

Он заявил, что требует также от кабинета министров Украины срочных шагов для создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к РФ "за нанесенные длительной вооруженной агрессией убытки".

"Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять положенные на него задания из защиты национальных интересов Украины", - сказал П.Порошенко.

О необходимости создания такого органа П.Порошенко заявил в августе 2018 года на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. "Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков, как это предусмотрено в моем законе о деоккупации Донбасса", - сказал П.Порошенко 28 августа в Киеве.

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