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10.12.18 17:07

Улюкаев погасил многомиллионный штраф

© РИА Новости. Алексей Куденко
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Столичные приставы полностью списали штраф с банковского счета бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет за коррупцию.

"Денежные средства поступили со сбербанковского счета Улюкаева на депозитный счет приставов", - сообщила "Интерфаксу" его адвокат Виктория Бурковская.

Она пояснила, что в течении ближайших дней данные деньги будут обращены приставами в доход государства, после чего исполнительное производство по приговору суда будет прекращено.

В пресс-бюро столичного управления Федеральной службы судебных приставов "Интерфаксу" подтвердили факт списания штрафа с А.Улюкаева.

"Судебным приставом-исполнителем специализированного межрайонного отдела по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий УФССП по Москве взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 млн рублей, назначенный А.Улюкаеву Замоскворецким районным судом Москвы", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в понедельник на запрос "Интерфакса".

31 октября Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству столичного управления ФССП снял обеспечительный арест со счета А.Улюкаева в "Сбербанке" для того, чтобы приставы смогли получить к нему доступ и списать назначенный экс-чиновнику штраф в размере 130 млн 433 тыс. 400 рублей.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Как уточняется в приговоре, до выплаты штрафа должен быть сохранен арест на имущество: земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

Исполнительное производство о взыскании с А.Улюкаева штрафа в размере 130,4 млн рублей было возбуждено 31 августа этого года.

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