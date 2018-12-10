В честь великих: в России выбрали имена крупным аэропортам
  
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
   
Вернуть на родину: около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки" не могут выехать их Китая
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
10.12.18 17:45

Застрявших на Хайнане российских туристов начнут вывозить утром во вторник

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый самолет авиакомпании "ИрАэро" с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в Россию во вторник, в 11:30 по местному времени, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник заместитель гендиректора по общим вопросам перевозчика Сергей Крупнов.

"Первые туристы вылетят из Хайкоу в Казань во вторник в 11:30 местного времени (6:30 мск), самолет за ними вылетит из Москвы в восемь вечера понедельника. Затем самолет вернется в Хайкоу и заберет пассажиров в Уфу. Дальнейшая цепочка сейчас планируется", - сказал он.

С.Крупнов добавил, что во время совещания в Минтрансе РФ, которое прошло в понедельник, туроператор "Жемчужная река" подтвердил факт задолженности перед "ИрАэро". При этом туроператор не подтвердил готовность оплачивать вывоз туристов из Китая.

"По этой причине авиакомпанией было принято решение вывозить туристов из Китая незамедлительно, поскольку стало ясно, что туроператор этим заниматься не намерен", - сообщил он.

С.Крупнов отметил, что возить туристов из России на Хайнань перевозчик не планирует.

Авиакомпания "ИрАэро" в минувшую пятницу вечером сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.12.18 12:31
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столицпе из-за гололеда
.
  10.12.18 12:23
Снежный покров вырос в столице до 17 см
.
  10.12.18 12:11
Международный рождественский фестиваль пройдет в Москве 11-17 декабря
.
  10.12.18 11:54
Прощание с Людмилой Алексеевой состоится во вторник в ЦДЖ
.
  07.12.18 12:42
Водителя такси, сбившего троих пешеходов, ищут в Москве
.
  07.12.18 12:32
Виртуальная библиотека появилась на станции метро "Пушкинская"
.
  07.12.18 11:42
ВДНХ стало самым знаковым объектом в сфере реставрации в текущем году - Собянин
.
  07.12.18 11:27
Московская канатная дорога должна возобновить работу после проверки Ростехнадзора
.
  06.12.18 14:49
СКР возбудило уголовное дело после инцидента в московской школе, куда старшеклассник принес нож
.
  06.12.18 13:23
Пик новогодних пробок в Москве начнется с 24 декабря


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket