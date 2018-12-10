Застрявших на Хайнане российских туристов начнут вывозить утром во вторник

10.12.18 17:45

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый самолет авиакомпании "ИрАэро" с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в Россию во вторник, в 11:30 по местному времени, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник заместитель гендиректора по общим вопросам перевозчика Сергей Крупнов.

"Первые туристы вылетят из Хайкоу в Казань во вторник в 11:30 местного времени (6:30 мск), самолет за ними вылетит из Москвы в восемь вечера понедельника. Затем самолет вернется в Хайкоу и заберет пассажиров в Уфу. Дальнейшая цепочка сейчас планируется", - сказал он.

С.Крупнов добавил, что во время совещания в Минтрансе РФ, которое прошло в понедельник, туроператор "Жемчужная река" подтвердил факт задолженности перед "ИрАэро". При этом туроператор не подтвердил готовность оплачивать вывоз туристов из Китая.

"По этой причине авиакомпанией было принято решение вывозить туристов из Китая незамедлительно, поскольку стало ясно, что туроператор этим заниматься не намерен", - сообщил он.

С.Крупнов отметил, что возить туристов из России на Хайнань перевозчик не планирует.

Авиакомпания "ИрАэро" в минувшую пятницу вечером сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".