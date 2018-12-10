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10.12.18 17:57
Космонавты РФ выяснят причины возникновения отверстия в "Союзе", взяв пробы с обшивки
Как сообщается в видеоролике, опубликованном госкорпорацией "Роскосмос" в понедельник, сначала О.Кононенко вскроет ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), затем ножницами разрежет панель микрометеоритной защиты и возьмет пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".
"Выход уникальный, сложный. Казалось бы, разрежь ЭВТИ, разрежь противометеоритную защиту и все. Но это сложно и технически, сложно туда дойти. Такая задача - это вызов", - сказал О.Кононенко в видеоролике.
Дополнительная сложность заключается в отсутствии на "Союзе" поручней и трасс, так как корабль не предназначен для проведения ремонта в космосе. Поэтому С.Прокопьев будет управлять стрелой манипулятора МКС, а О.Кононенко, отрабатывавший процедуру вскрытия обшивки и забора проб на Земле, на этой стреле доберется к нужному участку обшивки корабля.
"Мы полностью вскрываем внешнюю обшивку, обнаруживаем место, проектантами оно полностью вычислено, вероятность промаха минимальна. Берем модернизированный тест и делаем соскобы с внешней поверхности бытового отсека для того, чтобы их отправить на Землю для дальнейшего изучения", - сообщил инженер-испытатель внекорабельной деятельности ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Кузнецов.
Он участвовал в разработке циклограммы выхода в открытый космос, который состоится во вторник, 11 декабря, начнется примерно в 19 часов по московскому времени и продлится около шести часов.
В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.
Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.
В NASA в свою очередь заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".
Специалисты Роскосмоса и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.
Между тем Д.Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.
20 ноября исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что фрагмент обшивки корабля "Союз МС-09", в котором в конце августа было обнаружено повреждение, доставит на Землю для изучения российский космонавт Сергей Прокопьев при возвращении нынешнего экипажа МКС.
"С экипажем, который вернётся. У нас других вариантов нет. Когда будет возвращаться Прокопьев, он и вернёт", - сказал С.Крикалёв, отвечая на соответствующий вопрос.
Источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли уточнил, что эксперты ожидают фрагменты обшивки бытового отсека "Союза", который после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы.
"На Землю доставят часть противометеоритного экрана и экранно-вакуумной теплоизоляции, куда, как предполагают, уперлось сверло. Эти элементы устанавливаются на внешнюю поверхность корабля", - сказал собеседник агентства.
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