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Космонавты РФ выяснят причины возникновения отверстия в "Союзе", взяв пробы с обшивки

© РИА Новости. Пресс-служба Роскосмоса
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Нож и ножницы по металлу будут использовать российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев при вскрытии внешних слоев обшивки корабля "Союз МС-09" для установления причин появления отверстия в его бытовом отсеке.

Как сообщается в видеоролике, опубликованном госкорпорацией "Роскосмос" в понедельник, сначала О.Кононенко вскроет ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), затем ножницами разрежет панель микрометеоритной защиты и возьмет пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".

"Выход уникальный, сложный. Казалось бы, разрежь ЭВТИ, разрежь противометеоритную защиту и все. Но это сложно и технически, сложно туда дойти. Такая задача - это вызов", - сказал О.Кононенко в видеоролике.

Дополнительная сложность заключается в отсутствии на "Союзе" поручней и трасс, так как корабль не предназначен для проведения ремонта в космосе. Поэтому С.Прокопьев будет управлять стрелой манипулятора МКС, а О.Кононенко, отрабатывавший процедуру вскрытия обшивки и забора проб на Земле, на этой стреле доберется к нужному участку обшивки корабля.

"Мы полностью вскрываем внешнюю обшивку, обнаруживаем место, проектантами оно полностью вычислено, вероятность промаха минимальна. Берем модернизированный тест и делаем соскобы с внешней поверхности бытового отсека для того, чтобы их отправить на Землю для дальнейшего изучения", - сообщил инженер-испытатель внекорабельной деятельности ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Кузнецов.

Он участвовал в разработке циклограммы выхода в открытый космос, который состоится во вторник, 11 декабря, начнется примерно в 19 часов по московскому времени и продлится около шести часов.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA в свою очередь заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты Роскосмоса и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Между тем Д.Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.

20 ноября исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что фрагмент обшивки корабля "Союз МС-09", в котором в конце августа было обнаружено повреждение, доставит на Землю для изучения российский космонавт Сергей Прокопьев при возвращении нынешнего экипажа МКС.

"С экипажем, который вернётся. У нас других вариантов нет. Когда будет возвращаться Прокопьев, он и вернёт", - сказал С.Крикалёв, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли уточнил, что эксперты ожидают фрагменты обшивки бытового отсека "Союза", который после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы.

"На Землю доставят часть противометеоритного экрана и экранно-вакуумной теплоизоляции, куда, как предполагают, уперлось сверло. Эти элементы устанавливаются на внешнюю поверхность корабля", - сказал собеседник агентства.

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