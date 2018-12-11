Глава городского округа и зампред облправительства претендуют на пост мэра Оренбурга

11.12.18 10:18

© РИА Новости. Григорий Сысоев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга определила двух претендентов на этот пост, сообщается на официальном портале города.

Всего до участия в конкурсе были допущены 28 человек, и в день конкурса комиссия познакомилась с программами всех претендентов.

"В результате тринадцатичасовой работы комиссия приняла следующее решение: кандидатами на пост главы Оренбурга становятся Дмитрий Кулагин (зампред правительства Оренбургской области - ИФ) и Сергей Чуфистов (глава северного округа Оренбурга - ИФ). Именно их кандидатуры рассмотрят на очередном заседании Оренбургского городского совета, и один из них станет новым главой Оренбурга", - говорится в сообщении.

14 августа 2018 года мэр Оренбурга Евгений Арапов, занимавший этот пост с осени 2015 года, был задержан по подозрению в коррупции, а затем арестован.

По данным СКР, Е.Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Е.Арапову, а 200 тыс. рублей - Г.Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в служебном кабинете Е.Арапова.

Г.Борисов также был арестован в августе, он обвиняется в получении взятки.

Позже следственные органы выявили еще два эпизода получения взяток Е.Араповым - в виде трех квартир общей стоимостью 3,8 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, с января 2012 по август 2018 года Е.Арапов через доверенное лицо принимал участие в управлении коммерческой организацией ООО "ГОСТ". Данная фирма занималась сдачей в аренду недвижимости, находящейся в муниципальной собственности.

В связи с этим экс-мэру предъявлено обвинение по ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).