Движение на "зеленой" ветке Московского метро восстановлено

11.12.18 10:24

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Автозаводская" вводится в график, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена во вторник.

Ранее источник агентства сообщил, что около 9:00 из-за технической неисправности в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" застрял поезд. Движение отсутствовало на пяти станциях московской подземки.

Сбой длился около 35-40 минут.

Ранее во вторник в пресс-службе Московского метро сообщали о сбоях на двух линиях - Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской. Поезда на этих ветках ходили с увеличенными интервалами.

По информации источника "Интерфакса", причиной сбоя в обоих случаях стала неисправность дверей на станциях "Павелецкая" и "Рязанский проспект".