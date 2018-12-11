Авария на теплотрассе в Южно-Сахалинске устранена - мэрия

11.12.18 10:19

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Авария на теплотрассе в Южно-Сахалинске, из-за которой около 7,5 тыс. человек во вторник днем остались без теплоснабжения, устранена, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе мэрии областного центра.

"Авария устранена. Идет заполнение системы теплоносителем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник днем из-за порыва теплотрассы без теплоснабжения остались 136 многоквартирных домов, в которых проживают около 7,5 тыс. человек, три детсада и одна школа.

Аварию устраняли четыре бригады (15 человек и семь единиц техники). Возобновить теплоснабжение планировалось во вторник в 18:00 местного времени (10:00 мск).

В Южно-Сахалинске днем сегодня температура наружного воздуха была минус 8 градусов по Цельсию, ночью температура опускается до 15-18 градусов мороза.