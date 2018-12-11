Коммунальная авария оставила без холодной воды 10 многоквартирных домов и 200 частных в Оренбурге

11.12.18 10:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады устраняют аварию на трубопроводе холодного водоснабжения в Оренбурге, сообщает администрация города.

Информация об утечке на водоводе в Заводском переулке поступила в диспетчерскую службу предприятия "Росводоканал Оренбург" во вторник утром.

"В зону отключения попали 10 многоквартирных домов и 200 частных домов, а также ЦТП "Трикотажка" и детский сад", - говорится в сообщении.

Для жителей организован подвоз воды. Как ожидается, авария будет устранена в течение вторника.