Авиакомпания ИрАэро вывезет туристов "Жемчужной реки" из КНР до 15 декабря

11.12.18 10:26

© РИА Новости. Максим Блинов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" намерена до 15 декабря вывезти всех туристов "Жемчужной реки", застрявших в Китае, сообщил журналистам начальник отдела перевозок компании Александр Макин на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске.

"Первый вылет будет в Казань, потом в Уфу, Самару и другие. Последний рейс будет 14 декабря в Челябинск. Всего вывезем около 1,5 тыс. человек", - сказал он.

А.Макин уточнил, что в обще сложности авиакомпания выполнит шесть рейсов. "Сегодня будет рейс Хайкоу-Казань, это 363 пассажира. Потом перевезем 279 пассажиров в Уфу, позже - в Самару, 364 пассажира. Будет также рейс из Саньи в Санкт-Петербург, это 265 пассажиров. И, кроме того, 44 пассажира вывезем в Хабаровск", - добавил А.Макин.

Первый заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов напомнил, что компания вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск туроператору. При этом он пояснил журналистам, что убытки, которые понесет авиакомпания, безусловно, скажутся на ее деятельности.

"Мы пересмотрим часть планов на зимний период. Однако к лету восстановимся", - сказал В.Панфилов.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь". Туроператор "Жемчужная река" задолжал авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай, сообщил ранее в понедельник глава Росавиации Александр Нерадько.