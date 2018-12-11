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11.12.18 10:29

Жители Тульской области получат материальную помощь при переходе на цифровое телевидение

© РИА Новости. Валерий Мельников
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области окажут материальную помощь отдельным категориям населения в связи с переходом на цифровое телевидение, сообщила пресс-служба облправительства.

"Принято постановление областного правительства об оказании помощи отдельным категориям граждан на приобретение цифрового оборудования. Сотрудники управления социальной защиты населения уже проводят индивидуальные консультации для жителей, которым может быть предоставлена такая мера социальной поддержки", - говорится в сообщении.

В настоящее время утвержден порядок предоставления заявлений и необходимый пакет документов, подтверждающих расходы на приобретение приставки. Торговым организациям рекомендовано не допускать завышения цен на оборудование для приема цифрового телевидения, проводится мониторинг цен.

В пресс-релизе отмечается, что Тульская область в числе первых семи регионов России с февраля 2019 года перейдет с аналогового на цифровое телевидение.

"Переход на цифровое телевидение будет постепенным. В семи регионах, в том числе в Тульской области, отключение аналогового сигнала федеральных каналов запланировано на 11 февраля 2019 года", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам директора Тульского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть Александра Шемякина, до конца 2018 года планируется запустить в промышленную эксплуатацию всю цифровую сеть региона- 24 цифровых передатчика.

"Начиная с 2019 года, практически все жители области будут иметь техническую возможность приема 20 телеканалов в цифровом качестве", - сказал А.Шемякин.

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