Кузбассразрезуголь намерен приобрести у китайской Beijing CATIC Industry оборудование на $70 млн

11.12.18 10:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) и компания Beijing CATIC Industry Limited (Китайская Народная Республика) подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в реализации проектов на территории Кемеровской области, сообщает пресс-служба КРУ.

"В документе говорится о намерениях угольной компании приобрести у китайского производителя горнодобывающее и перерабатывающее оборудование на общую сумму $70 млн", - отмечает пресс-служба.

Согласно меморандуму, КРУ рассмотрит возможность приобретения в течение 5 лет у Beijing CATIC Industry двух экскаваторов WK-35, а также комплексного технологического оборудования по обогащению угля для строительства обогатительных фабрик "Талдинская-Энергетическая" и "Бачатская-Энергетическая 2".

"Со своей стороны Beijing CATIC Industry Limited готов поставить УК "Кузбассразрезуголь" данную угледобывающую и перерабатывающую технику в оговоренный период времени", - отмечает пресс-служба.

"Это - взаимовыгодное сотрудничество. У нашей компании уже есть успешный опыт сотрудничества с Beijing CATIC, это - оборудование для обогатительной фабрики "Калтанская-Энергетическая", которое хорошо зарекомендовало себя в работе и имеет оптимальное соотношение цены и качества. Поставки технологического оборудования по обогащению угля для ОФ "Талдинская-Энергетическая" намечены на 2019-2020 год", - цитирует пресс-служба директора "Кузбассразрезугля" Сергея Парамонова.

Согласно сообщению, Beijing CATIC Industry Limited намерена создать на территории Кемеровской области собственный сервисный центр, "соответствующий наилучшим мировым стандартам", а также склады для обеспечения оперативного сервисного обслуживания китайского оборудования, эксплуатируемого на предприятиях УК "Кузбассразрезуголь".

Меморандум подписан на прошедшем в конце ноября в Пекине Первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме С.Парамоновым и президентом Beijing CATIC Industry Limited госпожой Сюй Тао.

"Кузбассразрезуголь" занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская". Управляющая организация КРУ - ООО "УГМК-Холдинг".