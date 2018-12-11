|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.12.18 10:52
Названы регионы с самым большим числом должников за свет и воду
Как уточняется, большие проблемы с оплатой услуг ЖКХ испытывают 33,8% жителей Ставропольского края. Об аналогичных сложностях заявили 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, а также четверть опрошенных в Чувашской республике и в Тыве.
К благополучным регионам отнесены Приморский край, Ивановская, Липецкая, Тверская область, Севастополь и Камчатский край.
Ранее сообщалось, что долгами россиян за свет и воду займутся коллекторы.
Как отмечают в Минстрое, по данным на сентябрь, долги россиян за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей. Правительство РФ поддержало предложение о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году.
"Правительство утвердило подход: 1,7% индексация (тарифов ЖКХ - ИФ) с начала года и 2,4% с середины года", - отмечалось в сообщении.
Напомним, что Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году - на 1,7% (по оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%) с 1 января, а также на 2,4% (вместо традиционных 4%) с 1 июля.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket