Названы регионы с самым большим числом должников за свет и воду

11.12.18 10:52

© РИА Новости. Илья Питалев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Больше всего должников за жилищно-коммунальные услуги проживают на юге России, пишет " Российская газета ", ссылаясь на данные Росстата.

Как уточняется, большие проблемы с оплатой услуг ЖКХ испытывают 33,8% жителей Ставропольского края. Об аналогичных сложностях заявили 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, а также четверть опрошенных в Чувашской республике и в Тыве.

К благополучным регионам отнесены Приморский край, Ивановская, Липецкая, Тверская область, Севастополь и Камчатский край.

Ранее сообщалось, что долгами россиян за свет и воду займутся коллекторы.

Как отмечают в Минстрое, по данным на сентябрь, долги россиян за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей. Правительство РФ поддержало предложение о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году.

"Правительство утвердило подход: 1,7% индексация (тарифов ЖКХ - ИФ) с начала года и 2,4% с середины года", - отмечалось в сообщении.

Напомним, что Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году - на 1,7% (по оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%) с 1 января, а также на 2,4% (вместо традиционных 4%) с 1 июля.