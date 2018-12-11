Граждане России заплатят за "умные счетчики" на газ 130 млрд рублей

11.12.18 11:53

© РИА Новости. Александр Демьянчук

11 декабря. Interfax-Russia.ru - "Умные" счетчики, установленные в домах с центральным газоснабжением, обойдутся россиянам примерно в 130 млрд рублей, пишет газета " Коммерсант " во вторник.

"Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных" счетчиков и на газ", - пишет издание со ссылкой на источники в правительстве.

Разработать предложения о внедрении "умных" счетчиков поручено к марту 2019 года. При этом собеседники пояснили газете, что пока тема находится в зачаточной стадии.

По оценке экспертов, установка счетчиков составит 4-5 тыс. рублей за штуку. В масштабах страны новшество может обойтись населению почти в 130 млрд рублей.

В свою очередь пресс-секретарь вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус сообщил журналистам, что идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве России.

"Идея обязательной установки цифровых газовых счетчиков не обсуждалась в правительстве. Совещание у Козака касалось систем учета в электроэнергетике", - сказал он.

Ранее в Минстрое сообщали, что интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов могут быть внедрены в России в течение шести лет.

"Современные системы учета расходования коммунальных ресурсов, в том числе с онлайн передачей данных, могут быть внедрены в России в рамках проекта "Умный город" за пять-шесть лет с момента запуска", - говорил замглавы ведомства Андрей Чибис.

Он отмечал, что интеллектуальный учет в сфере ЖКХ позволит разработать в России гибкие тарифные планы оплаты в зависимости от объема потребления.

Как сообщалось, Минстрой разрабатывает систему контроля платежей за услуги ЖКХ и качества потребляемых ресурсов на основе технологии блокчейн.