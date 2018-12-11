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11.12.18 11:15

Сбой на "фиолетовой" линии метро произошел из-за удержания дверей и высадки пассажиров

© РИА Новости. Руслан Кривобок
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение по всем линиям столичного метрополитена, по данным на 10:35 вторника, осуществляется по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Утром были увеличены интервалы на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецких линиях", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на Таганско-Краснопресненской линии причиной задержки поездов стала высадка пассажиров из двух составов из-за удержания дверей.

"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что система контроля не позволяет составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы", - подчеркнули в пресс-службе.

Там заявили, что для подобных проверок составы могут полностью сниматься с линии, что отрицательно сказывается на графике движения.

Кроме того, по информации администрации метро, утром на Замоскворецкой линии было временно приостановлено движение поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" по техническим причинам.

"Один из поездов мы вынуждены были убрать с линии. Сейчас он проходит проверку", - добавил собеседник "Интерфакса".

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