Дума Екатеринбурга одобрила повышение зарплаты главе города

11.12.18 11:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты екатеринбургской думы на заседании во вторник приняли проект решения, касающийся изменения зарплаты главы города Александра Высокинского.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе думы, за проект проголосовало большинство депутатов.

"Изменения подхода к формированию размера заработной платы главы Екатеринбурга связаны со значительным увеличением круга полномочий, а вместе с тем и ответственности перед горожанами", - пояснила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь во время заседания.

Кроме того, дума одобрила изменения оплаты труда чиновникам и депутатам, работающим на постоянной основе, а также муниципальным служащим. Так, ежемесячная надбавка для чиновников и депутатов составит 25 окладов, для муниципальных служащих - 19 окладов.

"Оклады муниципальных служащих, утвержденные в 2011 году, не меняются. Изменения касаются только выплат стимулирующего характера при условии достижения показателей эффективности", - уточнила М.Андрусь.

Против повышения зарплаты главе города и чиновником администрации города выступила фракция КПРФ.

"Потому что многие граждане, к сожалению, живут намного тяжелее. Мы голосуем "против", потому что мы не хотим, чтобы екатеринбургская городская дума раздражала людей своими зарплатами, зарплатами депутатов, зарплатами главы город, замов", - сказал депутат от КПРФ Андрей Пирожков в своем выступлении в думе еще до голосования.

Ранее сообщалось, что комиссия по местному самоуправлению екатеринбургской думы на заседании 5 декабря одобрила проект решения, касающийся изменения зарплаты главы города А.Высокинского.