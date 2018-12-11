Жильцов двух пятиэтажек в Фили-Давыдково переселяют по программе реновации

11.12.18 11:39

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Началось переселение жильцов двух пятиэтажек в Фили-Давыдково по программе реновации, сообщает во вторник пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Как отмечается, всего из домов 33 и 35 на улице Олеко Дундича переселяются 118 семей. Они переедут в новостройку по ул. Малая Филевская, д. 22.

"При желании жильцы домов 33 и 35 по ул. Олеко Дундича могут уже сегодня осмотреть предлагаемые в новостройке квартиры и представить заявление с согласием, а также все необходимые документы в Центр информирования. После заключения договора они смогут получить ключи и переехать в новое жилье", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Он отметил, что в настоящий момент уже 62% жителей этих домов дали согласие на переезд в новый дом.

По его словам, на западе Москвы сейчас переселяются 823 семьи из 11 пятиэтажных домов. Уже 440 семей заключили договоры на новые квартиры.

Как сообщалось, программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Всего рограмма насчитывает 5171 дом.