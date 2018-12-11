Экс-глава МЧС по ЯНАО Бессонов стал заместителем губернатора

11.12.18 11:56

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Заместителем губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа назначен Аркадий Бессонов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

"К своим новым обязанностям он приступает с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Ранее А.Бессонов возглавлял ГУ МЧС по ЯНАО, в ноябре он ушел в отставку по собственному желанию.

А.Бессонов будет курировать правоохранительные органы, службу технадзора и деятельность двух окружных ведомств: департамента гражданской защиты и пожарной безопасности и департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.

Ранее этот пост занимал Михаил Каган. Во вторник он был назначен главным федеральным инспектором в Свердловской области.

А.Бессонов - генерал-майор внутренней службы. В 1985 году он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. Также в 2002 году прошел обучение по специальности "Государственное и муниципальное управление" в Уральской академии государственной службы. В Салехард приехал в 2002 году, работал заместителем начальника главного управления МЧС России по ЯНАО, а позже возглавил ведомство.