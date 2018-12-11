Экс-глава района в Ростовской области получил семь с половиной лет колонии за получение взятки

11.12.18 12:02

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего главу Цимлянского района Ростовской области Андрея Садымова по обвинению во взяточничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что А.Садымов получил через своего заместителя от директора ООО "РНРпроектДом" взятку в размере 500 тыс. рублей за содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, предназначенного для детей-сирот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце 2015 года А.Садымов также распорядился перевести на расчетный счет той же компании 3 млн рублей по муниципальным контрактам, не убедившись, что застройщик исполнил все условия.

А.Садымов признан виновным по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере). Ему также назначен штраф в размере 1 млн рублей.