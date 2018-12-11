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11.12.18 12:02
Экс-глава района в Ростовской области получил семь с половиной лет колонии за получение взятки
"Установлено, что А.Садымов получил через своего заместителя от директора ООО "РНРпроектДом" взятку в размере 500 тыс. рублей за содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, предназначенного для детей-сирот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце 2015 года А.Садымов также распорядился перевести на расчетный счет той же компании 3 млн рублей по муниципальным контрактам, не убедившись, что застройщик исполнил все условия.
А.Садымов признан виновным по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере). Ему также назначен штраф в размере 1 млн рублей.
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