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11.12.18 12:08
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой
"В 10:40 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Щекино-Ломинцево", где столкнулись микроавтобус "Газель Некст" и автомобиль "ВАЗ-2114". В общей сложности пострадали семь человек, в том числе ребенок", - сказал М.Пряхин.
Он уточнил, что микроавтобус следовал по маршруту "Щевелевка-Ясная Поляна", в нем находились водитель и четверо пассажиров.
"Сам водитель от госпитализации отказался, четверо пассажиров, как и ребенок с женщиной, находившиеся в легковом автомобиле, доставлены в больницу", - отметил представитель МЧС.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, виновником аварии стала женщина-водитель легковой машины, которая выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с микроавтобусом.
"Удар пришелся на ту часть машины, где находился ее полуторагодовалый сын. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Травмы также получили водитель "Жигулей" и четверо пассажиров микроавтобуса", - сказал А.Ярцев.
Он уточнил, что авария произошла на 5-м километре трассы "Щекино-Липки-Киреевск". Микроавтобус следовал по 101-му маршруту "Щевелевка-Ясная Поляна".
"Одна из основных версий случившегося - сложные погодные условия", - отметил А.Ярцев.
На месте находятся сотрудники ГИБДД, движение на этом участке дороги не затруднено.
В настоящее время в регионе идет снег с дождем.
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