Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой

11.12.18 12:08

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 декабря. Interfax-Russia.ru - В Щекинском районе Тульской области при столкновении пассажирского микроавтобуса и легковой машины пострадали семь человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону Максим Пряхин.

"В 10:40 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Щекино-Ломинцево", где столкнулись микроавтобус "Газель Некст" и автомобиль "ВАЗ-2114". В общей сложности пострадали семь человек, в том числе ребенок", - сказал М.Пряхин.

Он уточнил, что микроавтобус следовал по маршруту "Щевелевка-Ясная Поляна", в нем находились водитель и четверо пассажиров.

"Сам водитель от госпитализации отказался, четверо пассажиров, как и ребенок с женщиной, находившиеся в легковом автомобиле, доставлены в больницу", - отметил представитель МЧС.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, виновником аварии стала женщина-водитель легковой машины, которая выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с микроавтобусом.

"Удар пришелся на ту часть машины, где находился ее полуторагодовалый сын. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Травмы также получили водитель "Жигулей" и четверо пассажиров микроавтобуса", - сказал А.Ярцев.

Он уточнил, что авария произошла на 5-м километре трассы "Щекино-Липки-Киреевск". Микроавтобус следовал по 101-му маршруту "Щевелевка-Ясная Поляна".

"Одна из основных версий случившегося - сложные погодные условия", - отметил А.Ярцев.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, движение на этом участке дороги не затруднено.

В настоящее время в регионе идет снег с дождем.