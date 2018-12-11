Таможня разработала новую технологию для стимулирования перевозок по МТК "Приморье-2"

11.12.18 12:12

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Новая технологическая схема транзитной перевозки контейнеров железнодорожным транспортом без помещения под таможенную процедуру разработана для стимулирования грузоперевозок по транспортным коридорам, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

Схема применяется при перемещении товаров, ввозимых в Россию из Китая в контейнерах через железнодорожные пункты пропуска Пограничный и Махалино для последующего вывоза через морские пункты пропуска Восточный, Владивосток и Зарубино.

По данным ДВТУ, применение схемы позволило сократить время оформления контейнерных поездов в железнодорожных пунктах пропуска до 30 минут, в морпортах - до 60 минут.

В сообщении также приводятся слова начальника Пусанской региональной таможни (республика Корея) Ян Сын Квона, отмечающего, что корейский бизнес в настоящее время ведет поиск оптимальных путей перемещения товаров в Китай. "Если раньше поставки в КНР (из Кореи - ИФ) осуществлялись, в основном, через порт Далянь, то сейчас растет интерес к использованию портов Приморского края - Зарубино и Владивосток", - сказал он.

Ранее сообщалось, что южнокорейская провинция Канвондо планирует возобновить железнодорожное сообщение с северокорейским портовым городом Вонсан и Транссибом через Приморье через три-четыре года.

Перевозки грузов в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2" за 9 месяцев 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вдвое - до 468 контейнеров общим весом 11 тыс. тонн.

МТК "Приморье-2" соединяет китайскую провинцию Цзилинь (Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь) с портами Славянка, Зарубино и Посьет. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино - Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино) протяженностью около 60 км является ключевым звеном МТК.