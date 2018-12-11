Переехавшим в НАО врачам единовременно выплатят до 1 млн рублей

11.12.18 12:16

© РИА Новости. Саид Царнаев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Ненецкого автономного округа (НАО) во вторник одобрила ряд новых мер поддержки студентов целевого набора медицинских вузов и врачей, приехавших работать в регион.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, для привлечения необходимых специалистов на территорию НАО необходима соответствующая денежная стимуляция в виде единовременной компенсационной выплаты.

"Врачи, прибывшие или переехавшие на работу в Нарьян-Мар или поселок Искателей, единовременно получат 500 тыс. рублей, фельдшеры - 250 тыс. рублей. Что касается тех врачей, которые прибудут или переедут в какой-либо из сельских населенных пунктов региона, то им единовременно выплатят 1 млн рублей, а фельдшерам - 500 тыс. рублей". - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что выплаты будут предусмотрены только из окружного бюджета в дополнение к уже существующей федеральной программе "Земский доктор".

Кроме того, с целью возврата студентов и ординаторов в НАО для дальнейшей работы в округе, студенты, обучающиеся на "отлично" и "хорошо" будут получать ежемесячную стипендию от 3 до 5 тыс. рублей.

Законопроект будет направлен в собрание депутатов округа и будет рассмотрен на очередной сессии парламента.