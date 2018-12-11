Песков прокомментировал информацию о наличии у Путина удостоверения Штази

11.12.18 12:24

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что главе российского государства Владимиру Путину могло быть выдано удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази).

"Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР", - сказал Д.Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете "Бильд", которая сообщила, что в архивах бывшего районного управления Штази в Дрездене было обнаружено удостоверение, выданное на имя майора В.Путина, которое продлевалось вплоть до 1989 года.

Вместе с тем Д.Песков отметил, что "в то время - во времена СССР - КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями".

Ранее газета "Бильд" сообщила, что отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшего ГДР обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя В.Путина. По данным издания, документ хранится в актах отдела бывшего районного управления Штази в Дрездене.