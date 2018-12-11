Заявление Помпео о перелете Ту-160 в Венесуэлу в Кремле назвали неуместным

11.12.18 12:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недипломатичным и неуместным высказывание госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего, что отправка в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 является "разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами".

"Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны, тем более, наверно, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно", - сказал Д.Песков на вопрос, даст ли Кремль оценку этим высказываниям.

"В данном случае это, конечно, весьма недипломатично со стороны госсекретаря. Это достаточно серьезное обвинение, когда он озвучивает такие слова в отношении руководства РФ. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением", - подчеркнул Д.Песков.

Он также добавил, что "со временем президент дает оценку госсекретарям США". "Может быть, такая оценка последует со временем и в отношении таких недипломатичных реплик господина Помпео", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Мы продолжаем искать конструктивных отношений с нашими партнерами за океаном и надеемся, что рано или поздно последует взаимность со стороны Вашингтона", - заключил Д.Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что не совсем правильно комментировать высказывания госсекретаря США, и выразил надежду, что оценку его высказываниям даст МИД России.