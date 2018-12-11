Бюджет Брянской области на 2019 год принят с профицитом 0,6% доходов

11.12.18 12:31

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Брянской областной думы на заседании во вторник приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Так, доходы областного бюджета на предстоящий год утверждены в размере 54,35 млрд рублей, расходы - 54 млрд рублей, профицит - 350 млн рублей, или 0,6% от доходов.

Бюджет 2019 года является социальным. Расходы на социальный сектор составят 65,7% от общего объема расходов".

В проекте в полном объеме предусмотрены средства на реализацию "майских" указов президента РФ, индексацию зарплаты бюджетников на 4,3% с 1 октября 2019 года, увеличение МРОТ с 1 января до 11,28 тыс. рублей, индексацию социальных выплат гражданам на 4,3% с 1 октября 2019 года.

Всего в проект закона о бюджете 2019 года было внесено более 300 поправок и уточнений. Одно из главных уточнений связано с поступлением дополнительных 5 млрд рублей из федерального бюджета.