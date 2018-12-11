|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.12.18 12:31
Бюджет Брянской области на 2019 год принят с профицитом 0,6% доходов
Так, доходы областного бюджета на предстоящий год утверждены в размере 54,35 млрд рублей, расходы - 54 млрд рублей, профицит - 350 млн рублей, или 0,6% от доходов.
Бюджет 2019 года является социальным. Расходы на социальный сектор составят 65,7% от общего объема расходов".
В проекте в полном объеме предусмотрены средства на реализацию "майских" указов президента РФ, индексацию зарплаты бюджетников на 4,3% с 1 октября 2019 года, увеличение МРОТ с 1 января до 11,28 тыс. рублей, индексацию социальных выплат гражданам на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Всего в проект закона о бюджете 2019 года было внесено более 300 поправок и уточнений. Одно из главных уточнений связано с поступлением дополнительных 5 млрд рублей из федерального бюджета.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket