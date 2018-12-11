Вопросами миграции в администрации Краснодарского края займется отдельное управление

11.12.18 12:42

© РИА Новости. Александр Поготов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Краснодарского края во вторник поддержало инициативу губернатора Вениамина Кондратьева о создании управления по миграционным вопросам в структуре администрации региона, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала заседания.

Соответствующий проект закона принят депутатами в первом чтении. Новая структура займется разработкой стратегии миграционной политики, взаимодействием с правоохранительными органами, прокуратурой, руководством муниципалитетов.

Дополнительных расходов краевого бюджета на обеспечение деятельности управления не потребуется. Его, по словам вице-губернатора Алексея Копайгородского, "предполагается организовать за счет перераспределения штатной численности администрации и органов исполнительной власти" Кубани.

В информационных материалах к законопроекту отмечается, что в Краснодарском крае постоянно работают около 71 тыс. иностранных граждан (2,5% от общей численности занятых). Из них 1,5 тыс. иностранцев - в рамках квоты по разрешениям на работу, 31,5 тыс. человек - с правом работы без разрешительных документов и около 38 тыс. - по патентам.

За 10 месяцев 2018 года в крае выявлено более 20,5 тыс. фактов нарушений миграционного законодательства, принято решение о выдворении из страны более 3 тыс. иностранных граждан.