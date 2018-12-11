Глава Росгвардии через суд требует от Навального опровержения данных расследования ФБК и миллион рублей

11.12.18 12:38

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального из-за расследования ФБК.

"Иск о защите чести и достоинстве подан в Люблинский суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы истца.

В.Золотов просит суд обязать А.Навального опровергнуть распространённые в расследовании ФБК сведения, а также взыскать с оппозиционера 1 млн рублей.

"В случае выигрыша, эти деньги пойдут на благотворительность - они будут отданы на нужды одного из детских домов", - сказал Ш.Горгадзе.

ФБК 23 августа опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал А.Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдёт в формате теледебатов.

Встречи так и не произошло.

"Мясокомбинат "Дружба народов" со своей стороны обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к А.Навальному, в котором просит опровергнуть распространённые сведения.