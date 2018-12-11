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11.12.18 12:38
Глава Росгвардии через суд требует от Навального опровержения данных расследования ФБК и миллион рублей
"Иск о защите чести и достоинстве подан в Люблинский суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы истца.
В.Золотов просит суд обязать А.Навального опровергнуть распространённые в расследовании ФБК сведения, а также взыскать с оппозиционера 1 млн рублей.
"В случае выигрыша, эти деньги пойдут на благотворительность - они будут отданы на нужды одного из детских домов", - сказал Ш.Горгадзе.
ФБК 23 августа опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.
Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал А.Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдёт в формате теледебатов.
Встречи так и не произошло.
"Мясокомбинат "Дружба народов" со своей стороны обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к А.Навальному, в котором просит опровергнуть распространённые сведения.
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