В топонимической комиссии Петербурга раскритиковали название стадиона "Газпром арена"

11.12.18 13:22

© РИА Новости. Анатолий Медведь

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Название "Газпром арена" не подходит новому стадиону "Зенита", убежден член топонимической комиссии при правительстве Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

"Когда стадион еще строился, и возник вопрос наименования, опрашивали петербуржцев, и побеждали названия "Крестовский", "Зенит" и даже имени С.М.Кирова, но в меньшей степени. Пару лет назад на заседании (топонимической) комиссии победил вариант "Крестовский", однако перед Кубком Конфедераций на федеральном уровне его решили назвать "Санкт-Петербург", по образу и подобию. Хотя это название не очень удобно в произношении", - сказал А.Ерофеев "Интерфаксу" во вторник.

"Газпром арена" - название неудачное, и вряд ли оно кому-то понравится. Думаю, что и "Газпром" потеряет от этого, а не приобретет. Как мы знаем, "Газпром" в рекламе не нуждается", - подчеркнул он.

А.Ерофеев выразил недоумение по поводу того, что соглашение о названии стадиона было заключено между ФК "Зенит" и "Газпромом".

"Я не знаю, каким образом они подписали это соглашение. Стадион строился на городские деньги, а не на газпромовские, "Газпром" не принимал участие в строительстве, и стадион ему не принадлежит. Даже "Зенит" берет стадион в аренду", - отметил он.

"Безусловно, когда мы (комиссия - ИФ) соберемся, конечно, мы выскажем свою точку зрения. Это может произойти 13 декабря на нашей конференции или 18 декабря на заседании бюро", - добавил А.Ерофеев.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил сожаление в связи с тем, что название стадиона на Крестовском острове было решено сменить на "Газпром арену" без общегородского обсуждения.