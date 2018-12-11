Превышения ПДК сероводорода зафиксировано в Челябинской области

11.12.18 12:53

© РИА Новости. Сергей Пятаков

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Жители Челябинска более двухсот раз за прошедшие сутки пожаловались в экстренные службы на состояние атмосферного воздуха в городе в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщается в сводке службы ЕДДС.

Горожане жалуются на запах гари, смог, затруднение в дыхании, рецидивы хронических заболеваний и аллергических реакций.

По данным Челябинского гидрометцентра, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеоусловия действуют на территории города с начала декабря и пока сохраняются.

На ближайшие сутки вновь прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия.

В свою очередь областное министерство экологии, отмечает, что надзорные структуры проводят внеочередные проверки для контроля за выполнением предприятий норм работы в период НМУ.

"Накануне одной из лабораторий регионального Минэкологии были выявлены превышения ПДК сероводорода в зоне угольного разреза вблизи поселка Коркино, вблизи зоны влияния предприятий группы "Мечел". Все данные лабораторий в оперативном порядке передаются в Росприроднадзор для принятия конструктивных управленческих решений и проведения рейдовых мероприятий на промышленных объектах области", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства также отмечает, что Минэкологии проявляет высокую заинтересованность в поиске и наказании загрязнителей, чтобы добиться улучшения ситуации в регионе.

"Нарушения выявляются как у крупных промышленников, так и у малых. Сейчас мы не можем называть конкретные предприятия, чтобы они не мешали ходу расследования. Могу вас заверить, все дела будут доведены до конца. Специалисты надзора работают в круглосуточном режиме. Лаборатории выявляют превышения на контрольных точках крупных промышленных предприятий, Росприроднадзор проводит проверки. Мы, в свою очередь, совместно с прокуратурой проводим проверки предприятий регионального надзора", - цитирует пресс-служба словам министра Сергея Лихачева.