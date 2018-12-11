Томские ученые разработали датчик для обнаружения утечек нефти

11.12.18 13:14

© РИА Новости. Сергей Субботин

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Разработчики Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создали датчик для обнаружения утечек нефтепродуктов, который будет использовать свойство нефти светиться в ультрафиолете, сообщает пресс-служба вуза.

"Устройства, которые сейчас эксплуатируются в нефтяных компаниях, из-за высокой чувствительности к погодным условиям подают ложные сигналы на пульт диспетчера. За сутки может происходить около 4-5 случаев системных ошибок. Наша основная задача - улучшить качество фильтрации принимаемых сигналов, увеличить точность обработки сигналов, а также уменьшить время доставки информации на пульт оператора", - приведены в сообщении слова одного из разработчиков Ивана Аржевикина.

Свойство нефти светиться в ультрафиолете (люминесценцию) для обнаружения утечек пока никто не использовал. Датчик ТУСУРа благодаря этому свойству проанализирует сигналы, проведет их цифровую обработку, что позволит обнаружить, в том числе, и незначительные утечки. Также система будет вести постоянный мониторинг и обеспечивать безопасную эксплуатацию линий нефтепроводов.

Разработчики собрали экспериментальную установку, а также макет системы люминесценции. Устройство пройдет тестирование в реальных условиях - "Транснефть" предоставит оборудование для исследования.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.