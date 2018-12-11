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11.12.18 13:34
Более 4 млрд кибератак на Россию зафиксировано в текущем году
"В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Н.Мурашов во вторник на брифинге в Москве.
Он отметил, что в 2017 году было зафиксировано 2,4 млрд компьютерных воздействий, из них 12 тыс. 300 - наиболее опасных.
Н.Мурашов добавил, что "только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий".
В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).
Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.
Приказом директора ФСБ России НКЦКИ возглавляет директор, которым является заместитель руководителя научно-технической службы - начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.
Задачей НКЦКИ является обеспечение координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.
Большинство источников кибератак в мире находятся в США и странах Евросоюза, сообщил заместитель директора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов
"Перед вами статистика географического распределения источников компьютерных атак за 2016-2017 годы, которую представляют ведущие компании в области информационной безопасности. Эти данные наглядно показывают, что главным источником вредоносной деятельности являются США и Евросоюз", - сказал Н.Мурашов на брифинге во вторник.
Согласно представленной НКЦКИ статистике, большинство международных экспертов сходятся во мнении, что в США находятся основные источники кибератак, в том числе DDoS и фишинговых атак. При этом на втором месте в списках многих экспертов фигурируют Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды.
"Известно, что большинство гигантов отрасли информационно-коммуникационных технологий действуют под юрисдикцией США. Эта отрасль отличается тем, что ее производители стараются быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги. Времени на обстоятельное тестирование безопасности этих продуктов и услуг у них нет", - подчеркнул Н.Мурашов.
В результате ошибки в программном и аппаратном обеспечении не выявляются и превращаются в скрытые уязвимости, отметил он.
"Некоторые из них проявляются в ходе эксплуатации этих продуктов только через много лет", - сказал Н.Мурашов.
В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).
Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.
Приказом директора ФСБ России, НКЦКИ возглавляет директор, которым является заместитель руководителя научно-технической службы - начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.
Задачей НКЦКИ является обеспечение координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.
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