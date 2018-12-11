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Более 4 млрд кибератак на Россию зафиксировано в текущем году

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Более четырех миллиардов компьютерных атак на российскую критическую инфраструктуру было выявлено в текущем году средствами Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА), заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Н.Мурашов во вторник на брифинге в Москве.

Он отметил, что в 2017 году было зафиксировано 2,4 млрд компьютерных воздействий, из них 12 тыс. 300 - наиболее опасных.

Н.Мурашов добавил, что "только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий".

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.

Приказом директора ФСБ России НКЦКИ возглавляет директор, которым является заместитель руководителя научно-технической службы - начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

Задачей НКЦКИ является обеспечение координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

Большинство источников кибератак в мире находятся в США и странах Евросоюза, сообщил заместитель директора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов

"Перед вами статистика географического распределения источников компьютерных атак за 2016-2017 годы, которую представляют ведущие компании в области информационной безопасности. Эти данные наглядно показывают, что главным источником вредоносной деятельности являются США и Евросоюз", - сказал Н.Мурашов на брифинге во вторник.

Согласно представленной НКЦКИ статистике, большинство международных экспертов сходятся во мнении, что в США находятся основные источники кибератак, в том числе DDoS и фишинговых атак. При этом на втором месте в списках многих экспертов фигурируют Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды.

"Известно, что большинство гигантов отрасли информационно-коммуникационных технологий действуют под юрисдикцией США. Эта отрасль отличается тем, что ее производители стараются быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги. Времени на обстоятельное тестирование безопасности этих продуктов и услуг у них нет", - подчеркнул Н.Мурашов.

В результате ошибки в программном и аппаратном обеспечении не выявляются и превращаются в скрытые уязвимости, отметил он.

"Некоторые из них проявляются в ходе эксплуатации этих продуктов только через много лет", - сказал Н.Мурашов.

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.

Приказом директора ФСБ России, НКЦКИ возглавляет директор, которым является заместитель руководителя научно-технической службы - начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

Задачей НКЦКИ является обеспечение координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

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