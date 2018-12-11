Попытки кибератак на выборах президента РФ были зафиксированы из 86 стран

11.12.18 13:47

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - В ходе подготовки и проведения президентских выборов в России в 2018 году была предпринята попытка нарушить систему видеонаблюдения, для чего было задействована бот-сеть из 30 тыс. компьютеров в 86 странах заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Максимум новой волны компьютерных атак пришелся на день выборов президента России (18 марта 2018 года). Основной целью атаки был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей страны, что впоследствии могло позволить развязать кампанию по дискредитации итогов выборов", - сказал Н.Мурашов во вторник на брифинге в Москве.

По его словам, "для этого использовалась бот-сеть из 30 тысяч компьютеров в 86 странах мира".

Н.Мурашов сообщил, что начиная с июня 2017 года фиксировались компьютерные атаки в отношении всего российского сегмента интернета. При этом первый пик этой атаки пришелся на день проведения "Горячей линии" президента РФ в 2017 году.

"Проведенный анализ показал, что атака осуществляется с использованием новой модификации известного ранее вредоносного программного обеспечения семейства Russkill. Оценив заложенные в эту модификацию возможности, мы пришли к выводу, что имеем дело со спецслужбой иностранного государства, в совершенстве знающего алгоритмы работы корневых DNS-серверов", - сказал Н.Мурашов.

"Ежедневно каждый бот генерировал 15 млрд запросов к DNS-серверам, что создавало запредельные нагрузки", - отметил Н.Мурашов.

Он сообщил, что российским специалистам удалось "прекратить работу 50 тыс. источников атак, выявить использованные злоумышленниками 30 тысяч доменных имен, было проанализировано 100 образцов и четыре модификации вредоносного программного обеспечения, направлены запросы в 85 национальных групп реагирования на компьютерные инциденты".

"В результате была разработана и внедрена система технических мер, которая позволила предотвратить нарушение работы национального сегмента сети интернета", - заявил Н.Мурашов.