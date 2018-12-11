Прокуратура проверяет обстоятельства задержки вылетов "ИрАэро" из Китая

11.12.18 13:48

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Транспортная прокуратура начала проверку в связи с проблемами с вылетом из Китая российских туристов, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела первичную проверку и продолжает проверочные мероприятия в связи с задержкой вылетов авиакомпании "ИрАэро" из Китая", - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, выступая на видеоканале "Эфир" во вторник.

По его словам, "уже установлено, что, действительно, были заключены официальные договоры между пассажирами и этой авиакомпанией о перевозке и, соответственно, авиакомпания обязана была выполнить перевозку в установленный срок".

"Уже ясно, что эти договоры массово не выполнялись. И, действительно, огромное количество людей не могли вылететь обратно", - отметил А.Куренной.