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В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
11 октября. Interfax-Russia.ru - Сотни человек, в том числе политики, общественники, деятели культуры пришли во вторник в Центральный дом журналиста проститься с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов на церемонии прощания продекламировал отрывок стихотворения Булата Окуджавы "В земные страсти вовлеченный": "В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасенья нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть".

"Людмила Михайловна была для нас тем самым белым ангелом надежды", - добавил он.

Член МХГ Валерий Борщев сказал, что Л.Алексеева была "легендой правозащитной деятельности", жертвенным человеком, при котором Московская Хельсинкская группа получила новое дыхание.

"Она умела разговаривать с властью независимо, твердо, я застал случай, когда после прихода посетителей она звонила в администрацию президента и не просила, а требовала решить проблему, и ее слушали", - отметил В.Борщев.

По его словам, МХГ продолжит хранить те принципы, которые Л.Алексеева отстаивала всю жизнь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ее "светлым человеком с огромным сердцем". По словам омбудсмена, правозащитница вдохнула жизнь в новую эпоху, была великим просветителем и великим человеком.

"Мы будем продолжать это дело, потому что она вдохнула в нас веру", - сказала Т.Москалькова.

Глава фонда "Холокост" Алла Гербер назвала Л.Алексееву человеком, на которого всегда хотелось равняться, "олицетворением доброты, и в улыбке, и как смотрела, и как говорила, и как делала".

"Она всех учила главному: не бояться", - сказала А.Гербер.

По словам главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, Л.Алексеева была "заступницей" всех обиженных.

"Подражать ей мы не можем, но будем учиться ее умениям, доброте и умению сочувствовать", - добавила она.

С.Ганнушкина передала родственникам правозащитницы соболезнования от главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Слова памяти Л.Алексеевой также произнесли члены СПЧ Андрей Бабушкин, Илья Шаблинский, адвокат Карина Москаленко, политик Андрей Нечаев.

Сын Л.Алексеевой Михаил Алексеев зачитал слова коллег правозащитницы, советских диссидентов Юрия Орлова и Сергея Ковалева, которые они прислали из США.

Ю.Орлов в своем письме назвал смерть Л.Алексеевой огромной утратой для гражданского общества, а саму главу МХГ - человеком, который до последнего искал, что ещё не сделано, кому помочь.

С.Ковалев написал, что "перед лицом смерти меркнут мелкие разногласия, становится очевидной общая, непререкаемая цель - свобода выборных конкурирующих решений. "Людмила Михайловна была стойким сторонником и пропагандистом этой благородной позиции", - подчеркнул он.

М.Алексеев добавил, что его мать была стойким, сильным человеком, и в то же время "лучшей мамой, о которой можно было мечтать".

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