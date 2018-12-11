Для включения карельских петроглифов в список ЮНЕСКО нужно придать им статус федеральных памятников

11.12.18 14:13

© РИА Новости. Игорь Подгорный

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры в ближайшее время планирует передать досье "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест для включения в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщила пресс-служба НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева во вторник, при подготовке досье специалисты выявили ряд проблем, которые могут препятствовать успешному продвижению номинации на международном уровне.

"Во-первых, это отсутствие у трети групп петроглифов, включенных в состав номинации, юридически оформленного статуса объекта культурного наследия федерального значения. Он необходим для выдвижения в список. Следует завершить все необходимые процедуры по приданию федерального статуса", - цитирует пресс-служба специалиста института Надежду Филатову.

По ее словам, специфика объекта также требует комплексного подхода к сохранению территории, управлению и мониторингу. В настоящее время посещение ряда петроглифов туристами неконтролируемое и зачастую противозаконное.

"Приоритетной задачей является правильное управление посещением петроглифов. Его необходимо наладить до непосредственного запуска процесса включения объекта в список всемирного наследия", - отмечается в релизе.

Как сообщалось ранее, карельские петроглифы вошли в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Они могут попасть в основной список по результатам экспедиции, которую организовали карельские ученые.