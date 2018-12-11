Фильм "Памяти Дмитрия Хворостовского и Елены Образцовой" покажут в Сочи

11.12.18 14:24

© РИА Новости. Владимир Вяткин

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Специальный показ документального фильма "Памяти Дмитрия Хворостовского и Елены Образцовой" пройдет 12 декабря в рамках III Сочинского международного кинофестиваля "Ирида", который открывается во вторник в Олимпийском парке города-курорта.

На фестивале будет представлено 32 конкурсных фильма, созданных в 19 странах, а также 13 внеконкурсных кинолент, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи во вторник.

Представлять фильмы будут режиссеры, продюсеры, актеры.

"12 декабря в Зимнем театре состоится спецпоказ документальной ленты Павла Соро "Памяти Дмитрия Хворостовского и Елены Образцовой", который будет сопровождаться симфонической музыкой в исполнении Сочинского филармонического оркестра и выступлениями солистов Мариинского театра и Большого театра", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на презентацию этого фильма из Санкт-Петербурга прилетели директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова и художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.

"Жители и гости города-курорта смогут посмотреть киноновинки бесплатно в пяти кинотеатрах: "Комсомолец", "Родина", "Сочи", "Луч", "Юбилейный", - добавил сотрудник пресс-службы.

III Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии "Ирида" пройдет с 11 по 16 декабря в Олимпийском парке города-курорта.