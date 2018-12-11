Турагентства отказываются оплачивать туры "Жемчужной реки" из-за конфликта с "ИрАэро"

11.12.18 15:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Турагентства, сотрудничающие с туроператором "Жемчужная река", аннулируют забронированные туры после остановки полетных программ "ИрАэро" на китайский остров Хайнань, компания, в свою очередь, выставляет им штрафы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Несмотря на то, что туроператор по Китаю "Жемчужная река" испытывает финансовые трудности, из-за чего туристы не могут вылететь на Хайнань или вернуться домой, компания все равно выставляет штрафы турагентствам и требует соблюдать график платежей по турам, словно все работает в штатном режиме", - рассказала И.Тюрина.

По ее словам, у многих региональных агентов есть частично и полностью оплаченные заявки. "По акциям с фиксированным прайсом нужно было сразу вносить 100% стоимости даже за туры, до начала которых еще несколько недель или месяцев. Турагенты в Благовещенске рассказывали, что для их клиентов туроператор "Жемчужная река" был очень подходящим. Он предлагал недорогие туры в Китай, куда лететь меньше, чем в Таиланд или Вьетнам", - пояснила И.Тюрина.

По словам пресс-секретаря РСТ, турагенты, опасаясь за репутацию и не желая оставлять клиентов без отдыха, аннулируют бронь у "Жемчужной реки" и, не дождавшись возвратов от оператора, отдают туристам деньги из своего кармана или перебронируют пакеты на другие направления.

Авиакомпания "ИрАэро" 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс"). Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.