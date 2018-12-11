Татарстан в 2018г ожидает ВРП не менее 2,4 трлн рублей - Минниханов

11.12.18 14:46

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Объем валового регионального продукта в Татарстане по итогам 2018 года ожидается на уровне 2,4 трлн рублей, сообщил президент республики Рустам Минниханов в рамках "Часа субъекта Российской Федерации" на заседании Совета Федерации во вторник.

По его словам, согласно прогнозу, ВРП Татарстана "почти на 300 млрд рублей превысит уровень прошлого года".

"По итогам текущего года мы ожидаем объем валового регионального продукта на уровне не менее 2,4 трлн рублей, объем выпуска промышленной продукции составит более 2,7 трлн рублей. Одним из основных показателей является объем инвестиций в основной капитал. За последние 10 лет они составили 5,1 трлн рублей. На один рубль государственных инвестиций привлечено около 10 рублей частных вложений", - цитирует Р.Минниханова пресс-служба главы республики.

Президент Татарстана также напомнил, что в регионе принята стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года, которая предполагает рост ВРП к 2030 году до 5 трлн рублей.