Бывший офицер ЧФ получил 14 лет колонии по делу о госизмене

11.12.18 15:26

© РИА Новости. Андрей Стенин

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота РФ Леониду Пархоменко по делу о государственной измене, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

"Признать Л.Пархоменко виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и лишения офицерского звания", - сказал судья.

Ранее в ходе прений гособвинитель просил для подсудимого 15 лет лишения свободы, адвокат - признать подзащитного невиновным.

Пресс-секретарь суда Алена Катькало уточнила агентству, что по версии следствия, в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части, Л.Пархоменко в течение двух лет (2003-2005 годы - ИФ) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.

"В судебном заседании подсудимый Л.Пархоменко виновным себя в государственной измене не признал, и, отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну", - добавила А.Катькало.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщило о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Л.Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

Л.Пархоменко предъявлено обвинение по ст.275 УК РФ (государственная измена).