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11.12.18 16:06
Городские фестивали в 2018 году посетили около 65 млн человек - Собянин
"Осенью Москву отметили престижной международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий", - написал С.Собянин.
Он пригласил москвичей на традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество".
"Москва погружается в новогоднее волшебство, и я приглашаю всех на любимый зимний фестиваль. В этот раз #ПутешествиевРождество будет длиться целый месяц - с 14 декабря по 13 января", - отметил мэр.
Он уточнил, что в этом году две трети площадок фестиваля откроются не в центре города.
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