Городские фестивали в 2018 году посетили около 65 млн человек - Собянин

11.12.18 16:06

© РИА Новости. Илья Питалев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Столица провела в уходящем году 12 фестивалей из цикла "Московские сезоны", которые посетили около 65 млн человек, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере" во вторник.

"Осенью Москву отметили престижной международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий", - написал С.Собянин.

Он пригласил москвичей на традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество".

"Москва погружается в новогоднее волшебство, и я приглашаю всех на любимый зимний фестиваль. В этот раз #ПутешествиевРождество будет длиться целый месяц - с 14 декабря по 13 января", - отметил мэр.

Он уточнил, что в этом году две трети площадок фестиваля откроются не в центре города.