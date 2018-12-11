ВС не нашел причин для отказа пассажирам провозить в самолете вещи сверх разрешенной ручной клади

11.12.18 16:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Право пассажира на провоз в салоне самолета личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не противоречит обязанности авиаперевозчика обеспечить их безопасное размещение, следует из определения коллегии Верховного суда (ВС) РФ по жалобе авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

"Довод апелляционной жалобы о том, что право пассажира на провоз в салоне воздушного судна личных вещей вступает в конфликт с обязанностью перевозчика обеспечить их безопасное размещение, является необоснованным", - говорится в документе, опубликованном в картотеке дел во вторник.

Авиаперевозчик оспаривал часть пункта 135 общих правил воздушных перевозок, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне ряд личных вещей пассажиров. К ним относятся дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства без ограничений по габаритам и весу, а с определенными ограничениями по размеру и весу - рюкзаки, детские коляски и люльки, костыли, а также запечатанные товары из duty free.

Основной довод лоукостера, заключавшийся в том, что эти правила создают угрозу безопасности, апелляционная коллегия отклонила со ссылкой на презумпцию добросовестности. Она согласилась с выводами первой инстанции, согласно которым отсутствие в правилах указаний на габариты и вес упомянутых предметов нельзя толковать как возможность провоза вещей, очевидно не относящихся к малогабаритным. Оспариваемый пункт не предполагает, что пассажир без согласия авиакомпании может бесплатно провезти сразу несколько комплектов верхней одежды, костюмов в портпледе или одновременно рюкзак, дамскую сумку и портфель, говорится в определении.

"Правомерным" коллегия называла и вывод первой инстанции о том, что установленная авиаперевозчиком норма бесплатного провоза ручной клади должна соответствовать федеральным авиационным правилам. Это "призвано обеспечить как общие правила воздушной перевозки, так и необходимый уровень обслуживания пассажиров", - говорится в определении.