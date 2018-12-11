Тверская область до 2022 года направит на адресную инвестпрограмму более 16 млрд рублей

11.12.18 16:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2019-2021 годы включает строительство более 70 объектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя во вторник журналистам.

"Общий объем средств на программу составит более 16 млрд рублей. В 2019 году запланировано увеличение финансирования программы до 6 млрд рублей - почти в 7 раз больше по сравнению с 2016 годом", - отметил И.Руденя.

По его словам, в проект программы включено, в том числе, строительство трех школ, более 10 детских садов, детской областной клинической больницы, четырех спортивных центров.

"Адресная инвестиционная программа Тверской области является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В нее включены особо важные объекты, строительство которых обеспечивает решение задач в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы региона", - подчеркнул губернатор.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" пояснили, что наибольший объем областных и федеральных вложений в 2019-2021 годах предусмотрен в здравоохранении (более 5,8 млрд рублей), жилищно-коммунальном хозяйстве (свыше 3,3 млрд рублей), образовании (почти 3 млрд рублей), туризме (более 1,3 млрд рублей), дорожном хозяйстве (свыше 1,2 млрд рублей). Более 1,3 млрд рублей направят на реализацию проектов в сферах физкультуры и спорта, культуры, охраны окружающей среды.

"В жилищно-коммунальной сфере предусмотрено строительство объектов газификации на территории области, реконструкция очистных сооружений в Конаковском районе, строительство водопроводных сетей в Кимрском районе, модернизация объектов ТЭК в Нелидово, Бологое, Лихославльском районе, ЗАТО Озёрный", - сказал собеседник агентства.

Программа также включает строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море": водозаборного узла в Завидово, транспортно-пересадочного узла, причалов, реконструкцию дорог.