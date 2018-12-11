Глава министерства ЖКХ в Приамурье получил выговор из-за дефицита топлива в Циолковском

11.12.18 16:23

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев получил выговор из-за сложной ситуации с топливом на складах котельных в наукограде Циолковский, где введен режим ЧС.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что претензии к работе чиновника губернатор Василий Орлов высказал во вторник в ходе заседания правительства области. Глава Приамурья вынес взыскание руководителю министерства ЖКХ из-за предоставления некорректной информации о готовности к отопительному сезону.

"Я имею в виду ситуацию в городе Циолковском, когда количество мазута не соответствуют данным, которые предоставляются министерству. Вы как министр обязаны были удостовериться в наличии топлива и иметь верные данные", - приводятся в сообщении слова В. Орлова.

Накануне в Циолковском в качестве превентивной меры был введен режим ЧС, так как запас топлива на складах котельных оказался ниже норматива. Режим ЧС позволяет проводить закупки в упрощенном режиме.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в правительстве области, запас топлива должен быть как минимум вдвое больше.

"По данным на понедельник, запасов топлива хватало на четыре дня, тогда как норма - десять дней. По контракту 19 цистерн мазута прибудут в четверг, 13 декабря. В рамках КЧС в понедельник принято решение выделить субсидию. Деньги уже поступили на счета, ведутся переговоры с поставщиками мазута", - сообщил собеседник агентства.

Субсидия позволит властям Циолковского приобрести 200 тонн мазута у амурских поставщиков.