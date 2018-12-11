Первая группа туристов "Жемчужной реки", испытывавшая сложности с возвращением на родину, вернулась из Китая в Казань

11.12.18 17:32

© РИА Новости. Роман Хасаев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - В аэропорту Казани приземлился самолет с первой группой туристов, испытывавших сложности с возвращением с отдыха из Китая в столицу Татарстана, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

"Самолет рейсом Хайкоу - Казань приземлился в аэропорту столицы Татарстана", - сказал А.Гатауллин.

"Прилетели 373 пассажира", - уточнил он.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

В понедельник авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора.

Представитель "ИрАэро" сообщал, что в общей сложности авиакомпания выполнит шесть рейсов, в том числе - из Хайкоу в Казань (363 пассажира), в Уфу (279 пассажиров), Самару (364 пассажира), из Саньи в Санкт-Петербург (265 пассажиров).